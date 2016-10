Wall Street op winst door olie

ANP Wall Street op winst door olie

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag halverwege de handelssessie in de plus. Net als in Europa reageerden beleggers op Wall Street positief op berichten dat andere grote oliemachten samen zullen werken met oliekartel OPEC om de olieproductie te gaan beperken. Het aandeel Twitter ging wel flink naar beneden.

Door ANP - 10-10-2016, 19:43 (Update 10-10-2016, 19:48)

De Dow-Jonesindex koerste omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent hoger op 18.359 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2167 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,8 procent tot 5336 punten.

Saudi-Arabië heeft laten weten dat ook grote olie-exporteurs die geen lid zijn van de OPEC, waaronder Rusland, bereid zijn tot bevriezing of zelfs verlaging van de olieproductie. Dat bericht werd later door de Russische president Vladimir Poetin bevestigd.

Olieprijzen

Door het nieuws gingen de olieprijzen flink omhoog. Een vat Amerikaanse olie noteerde een plus van 3 procent bij 51,31 dollar. Brent steeg 2,4 procent in prijs, tot 53,18 dollar per vat. Eerder op de dag werd voor Brent de hoogste prijs van het jaar betaald. In de Dow behoorden olieconcerns ExxonMobil en Chevron tot de grootste stijgers, met winsten tot 2,1 procent.

Twitter verloor een kleine 14 procent. Naar verluidt is de interesse in een overname van het bedrijf doodgebloed. De beurskoers van Twitter liep afgelopen weken sterk op door speculaties over een mogelijke overname.

Merck

Farmaceut Mylan won verder bijna 9 procent. De farmaceut liet weten een schikking getroffen te hebben van 465 miljoen dollar met de Amerikaanse overheid in een onderzoek naar de prijsbepaling van de adrenalineprik EpiPen bij zorgagentschap Medicaid.

Ook Merck was in trek, met een plus van 1,5 procent. Het concern lijkt met zijn behandeling tegen longkanker vooruitgang te boeken. Branchegenoot Bristol-Myers Squibb kelderde anderzijds zo'n 10 procent na tegenvallende testresultaten met een therapie tegen longkanker.

Euro

Beleggers verwerkten tevens het debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump. Clinton zou het tweede tv-debat met Trump hebben gewonnen. Beleggers lijken een voorkeur te hebben voor Clinton als president van de VS omdat dat beter voor het beursklimaat zou zijn.

De euro was 1,1137 dollar waard, tegen 1,1158 bij het Europese slot op maandag.