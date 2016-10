ACM onderzoekt nieuwe muziekdienst T-Mobile

DEN HAAG - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of een nieuwe dienst van T-Mobile die gebruikers in staat stelt buiten hun databundel om muziek te streamen, wel strookt met de Nederlandse wet. Dat heeft de toezichthouder dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 11-10-2016, 14:26 (Update 11-10-2016, 14:26)

T-Mobile kondigde maandag aan dat het dataverkeer voor het luisteren van muziek via bijvoorbeeld Spotify, Deezer en Napster, niet langer in rekening brengt bij klanten met een grote databundel. Dat is in strijd met Nederlandse regels die voorschrijven dat alle dataverkeer gelijk moet worden behandeld, ook wel netneutraliteit genoemd.

Een wetsvoorstel dat de ACM de bevoegdheid geeft om te handhaven, is dinsdag ,,met brede steun in de Eerste Kamer aangenomen'', liet de toezichthouder weten. Mocht de dienst van T-Mobile niet aan de regels voldoen, zal daartegen worden opgetreden.