Handelsverdrag met Canada krijgt steun Kamer

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het vrijhandelsverdrag (CETA) tussen de Europese Unie en Canada. Regeringspartijen VVD en PvdA gaan akkoord. ,,Vrijwel alle eisen van de PvdA zijn ingewilligd", aldus PvdA-Kamerlid Jan Vos dinsdag.

Door ANP - 11-10-2016, 17:06 (Update 11-10-2016, 17:53)

De Tweede Kamer spreekt woensdag tijdens een extra overleg met minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) over het verdrag. Dat moet tijdens de EU-Canada Top op 27 oktober worden ondertekend. Het vrijhandelsverdrag moet nog wel door alle lidstaten worden geratificeerd.

Een deel van het verdrag kan na ondertekening in werking treden. Een aantal onderwerpen hiervan zijn uitgezonderd waaronder het omstreden arbitragesysteem (ICS) waarmee buitenlandse investeerders een regering buiten de nationale rechtbank om kunnen aanklagen.

Vos wil vooral dat de rol van de vakbonden in het arbitragesysteem anders wordt geregeld. De vakorganisaties moeten volgens hem betere toegang tot dit systeem krijgen.

De SP is niet te spreken over de gang van zaken. Jasper van Dijk vindt het ,,onacceptabel'' dat de Kamer dinsdag de laatste versie van het verdrag kreeg en hierover een dag later al moet praten. Hij wilde uitstel van het Kamerdebat, maar kreeg hiervoor geen steun van andere partijen. Van Dijk is fel tegen het handelsverdrag.

Tegenstanders zeggen dat CETA - net als het handelsverdrag tussen de EU en VS (TTIP) - de Europese standaarden gaat aantasten. Het zou ten koste gaan van Europese normen op het gebied van onder meer dierenwelzijn en voedselveiligheid.