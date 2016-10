Europese beurzen zakken in het rood

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag na een grotendeels rustige sessie met verlies gesloten. Vooral het verlies van de Amsterdamse AEX liep in de laatste uren stevig op, onder meer door een flinke min voor chipmachinemaker ASML.

11-10-2016

De AEX sloot met een verlies van 0,9 procent op 451,25 punten. De Midkap zakte 0,2 procent naar 665,99 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 0,4 tot 0,6 procent in.

De verliezen in Europa liepen op na de negatieve opening van de beurzen in New York. Daar werd onder meer gereageerd op de teleurstellende kwartaalcijfers van aluminiumconcern Alcoa, dat dinsdag traditiegetrouw het kwartaalcijferseizoen opende.

Dalende olieprijs

Verder werd het sentiment gedrukt door de dalende olieprijs. Maandag liep de prijs nog stevig op door toespelingen van de Russische president Vladimir Poetin op een mogelijke bevriezing van de Russische olieproductie. Twijfels over die woorden zetten de prijs van een vat Amerikaanse olie dinsdag 1,6 procent lager op 50,53 dollar. Brent zakte 1,7 procent tot 52,24 dollar per vat.

ASML bungelde, zonder direct aanwijsbare reden, met een verlies van 3 procent onderaan de AEX. Andere stevige minnen waren er voor informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer en staalfabrikant ArcelorMittal, die circa 2 procent minder waard werden.

Shell

Shell en de aan de oliesector verbonden bedrijven SBM Offshore en Vopak leverden 1,2 tot 1,7 procent in. Heineken, Aegon en Randstad waren de spaarzame winnaars met plussen van ongeveer 1 procent.

Bij de middelgrote fondsen was Air France-KLM de uitblinker met een winst van 2,4 procent, gevolgd door navigatiebedrijf TomTom (plus 2,1 procent). De toeleverancier aan de chipindustrie Besi eindigde onderaan de MidKap met een verlies van 2,5 procent.

Buitenland

In Parijs kreeg LVMH er 4,5 procent bij. De Franse verkoper van luxeartikelen doet dit jaar tot nu toe goede zaken. In Londen ging luxebedrijf Burberry 2,5 procent omhoog en het Duitse modehuis Hugo Boss won 3 procent in Frankfurt.

De euro was 1,1055 dollar waard, tegen 1,1158 dollar bij het Europese slot op maandag.