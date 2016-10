Onderzoek RDW naar sjoemelauto’s bijna klaar

ANP Onderzoek RDW naar sjoemelauto’s bijna klaar

BRUSSEL - Het onderzoek naar autotypes die na goedkeuring van de Nederlandse toezichthouder RDW in Europa de weg op mochten te gaan, is bijna klaar. De keuringsorganisatie doet het onderzoek samen met kenniscentrum TNO. Aanleiding was de ontdekking dat Volkswagen via sjoemelsoftware de daadwerkelijke uitstoot van schadelijke stoffen verbloemde.

Door ANP - 11-10-2016, 18:19 (Update 11-10-2016, 18:22)

Inmiddels is duidelijk dat bij meer automerken de emissiewaarden in het lab sterk afwijken van de praktijk. Eind deze maand wordt het onderzoek naar onder meer Volvo’s, Kia’s en Hyundai’s naar de Tweede Kamer gestuurd, zei André Rijnders van de RDW dinsdag tijdens een hoorzitting in Brussel. Hij werd daar ondervraagd door de commissie van het Europees Parlement die het dieselschandaal onderzoekt.

Al in 2010 waren er aanwijzingen dat het fout zat met de uitstootwaarden. Commissielid Gerben-Jan Gerbrandy (D66) vroeg zich af waarom RDW niet eerder zelf op onderzoek is uitgegaan. ,,Het vertrouwen was er dat fabrikanten zich niet zouden inlaten met manipulatie’’, antwoordde Rijnders. ,,Ook hebben we nooit opdracht gekregen om te kijken naar het verschil tussen testwaarden in het lab en op de weg. Bovendien, waar moet je beginnen met zoeken naar iets wat je niet weet terwijl een fabrikant het heeft verstopt. Dat is heel lastig.’’

Het gesprek met Rijnders gaf commissielid Dennis de Jong (SP) de indruk dat de RDW ,,zo sterk hecht aan de relatie met autofabrikanten dat ze geen test te veel doen’’.

De toelatingsautoriteit die de bij het schandaal betrokken Volkswagens goedkeurde was overigens niet de RDW, maar KBA uit Duitsland.