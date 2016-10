Export groeit gestaag door

DEN HAAG - De groei van de Nederlandse export zette in augustus door. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Door ANP - 12-10-2016, 6:55 (Update 12-10-2016, 6:55)

In totaal werden er 3,7 procent meer goederen uitgevoerd dan een jaar eerder. De stijging is wel wat kleiner dan in de voorgaande maand. In augustus groeide vooral de export van machines en apparaten.

Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het importvolume was in augustus 4 procent groter dan een jaar eerder. Volgens het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in oktober gunstiger dan in augustus en september.