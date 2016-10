'Beleggers kijken uit naar notulen Fed'

ANP 'Beleggers kijken uit naar notulen Fed'

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam opent woensdag naar verwachting vrijwel vlak. Er wordt vooral uitgekeken naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Mogelijk kan daaruit iets worden opgemaakt over het Amerikaanse rentebeleid.

Door ANP - 12-10-2016, 8:24 (Update 12-10-2016, 8:24)

De Fed publiceert om 20.00 uur de notulen van de vergadering in september. Toen besloot de Amerikaanse centrale bank om de rente onveranderd te laten. Dat besluit werd echter niet unaniem genomen door de beleidsmakers en er werd nadrukkelijk aangegeven dat een renteverhoging later dit jaar tot de mogelijkheden behoort. De financiële markten houden er over het algemeen rekening mee dat de centrale bank in december met een nieuwe rentestap zal komen.

De toeleverancier aan apotheken Fagron meldde in een tussentijds handelsbericht dat het de strategische opties voor het onderdeel HL Technology onderzoekt. Het bedrijf zag de omzet in het derde kwartaal een fractie dalen.

Koopadvies

Berenberg kondigde aan NN Group te gaan volgen met een koopadvies, terwijl voor Delta Lloyd het advies verkopen wordt gegeven. Dienstverlener aan de olie-industrie Core Laboratories gaf aan zijn kwartaaldividend stabiel te houden op 0,55 dollar per aandeel.

Het Financieele Dagblad meldde dat de ECB vorig jaar een overname door ING in Turkije heeft gedwarsboomd. ING wilde de Turkse Demirbank overnemen, maar de ECB maakte zich zorgen over transacties van Demirbank met Iran en ging voor de overname liggen, aldus de krant.

Aandacht

In Frankfurt zal er aandacht zijn voor chemieconcern BASF, dat dinsdag nabeurs met kwartaalcijfers kwam. BASF heeft zijn operationele winst afgelopen kwartaal met 5 procent zien dalen en houdt vast aan zijn verwachtingen voor heel 2016.

In Stockholm waarschuwde de producent van netwerkapparatuur Ericsson dat de resultaten in het derde kwartaal aanzienlijk lager zullen uitvallen dan waar de markten rekening mee houden.

Min

De Amsterdamse AEX-index sloot dinsdag met een min van 0,9 procent op 451,25 punten. De MidKap zakte 0,2 procent naar 665,99 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,6 procent in. In New York stonden verliezen tot 1,5 procent op de borden, mede door teleurstellende kwartaalcijfers van Alcoa.

De euro noteerde voorbeurs 1,1045 dollar, tegen 1,1055 dollar bij het Europese slot een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 50,98 dollar en Brent klom 0,5 procent tot 52,67 dollar.