Beurzen Azië in mineur

ANP Beurzen Azië in mineur

TOKIO - De beurzen in Azië gingen woensdag over het algemeen omlaag. Beleggers in het Verre Oosten deden hun aandelen in de verkoop, in navolging van de koersdalingen op Wall Street door tegenvallende kwartaalcijfers van Alcoa en de toegenomen kans op een spoedige Amerikaanse renteverhoging.

Door ANP - 12-10-2016, 8:27 (Update 12-10-2016, 8:37)

In Tokio leverde de Nikkei-index 1,1 procent in tot 16.840,00 punten. Financiële instellingen hadden het moeilijk. Zo verloren de grootbanken Sumitomo Mitsui Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial tot 2,4 procent. Farmaceut Hisamitsu Pharmaceutical ging 4,2 procent omlaag na tegenvallende halfjaarcijfers.

Cijfer

Beleggers in Tokio kregen ook nog een cijfer over de Japanse machineorders. Die gingen in augustus met 2,2 procent omlaag op maandbasis, maar die daling was minder sterk dan economen hadden verwacht. De Japanse machineorders geven een beeld over de kapitaalinvesteringen van bedrijven in de derde economie van de wereld.

In Seoul ging Samsung Electronics 0,1 procent naar beneden, na een harde koersval een dag eerder waardoor miljarden verdampten. Het Koreaanse technologieconcern kondigde dinsdag aan helemaal te stoppen met de Galaxy Note 7 vanwege het brand- en ontploffingsgevaar van de smartphone. De Kospi in Seoul steeg 0,2 procent.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds een min van 1 procent en de Shanghai Composite daalde 0,4 procent. In Sydney ging de All Ordinaries 0,1 procent omlaag.