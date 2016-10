Koopwoningen weer duurder in eurolanden

LUXEMBURG - Koopwoningen in de eurozone waren in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 2,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit woensdag publiceerde cijfers van statistiekbureau Eurostat. In het eerste kwartaal kwam de prijsstijging uit op 3,1 procent op jaarbasis.

Door ANP - 12-10-2016, 11:28 (Update 12-10-2016, 11:28)

In Nederland stegen de huizenprijzen in de maanden april tot en met juni sterker dan gemiddeld, met 5,3 procent. De sterkste stijging deed zich evenwel voor in Letland. Daar werden woningen gemiddeld 10,3 procent duurder. Net als in Hongarije, dat wel EU-lid is maar niet tot de eurolanden behoort.

Ook in Oostenrijk (9 procent) en de niet-eurolanden Groot-Brittannië (8,8 procent) en Zweden (8,7 procent) stegen de huizenprijzen nog sterker dan in ons land. Dalingen waren er in Cyprus (8,9 procent) en Italië (1,4 procent).