Baas van in opspraak geraakte bank stapt op

ANP Baas van in opspraak geraakte bank stapt op

WASHINGTON - John Stumpf, de 63-jarige CEO van Wells Fargo, gaat met pensioen. Operationeel directeur Tim Sloan is door de raad van bestuur van de bank aangewezen om Stumpf op te volgen, zo meldde de Amerikaanse bank woensdag.

Door ANP - 13-10-2016, 2:29 (Update 13-10-2016, 2:29)

Wells Fargo kwam in september in opspraak. Om de ambitieuze productiedoelstellingen van de consumentendivisie te halen, hadden werknemers ruim twee miljoen rekeningen geopend zonder dat klanten daarvoor toestemming hadden gegeven. Wells Fargo kreeg een boete van 185 miljoen dollar opgelegd.

Veel politici in Washington vroegen zich af of Stumpf wel geschikt was om een grote bank als Wells Fargo te leiden. Vooral zijn poging om de schuld in de fraudekwestie volledig in de schoenen van laagbetaalde bankmedewerkers te schuiven, zette kwaad bloed.