Bijna honderd banen weg bij Keppel Verolme

ANP Bijna honderd banen weg bij Keppel Verolme

ROTTERDAM - Bij scheepswerf Keppel Verolme verdwijnen bijna 100 van de 350 banen. De directie heeft de werknemers hierover donderdag geïnformeerd. Het bedrijf ziet zich tot de ingreep genoodzaakt omdat het te weinig nieuwe orders weet binnen te slepen.

Door ANP - 13-10-2016, 17:11 (Update 13-10-2016, 17:11)

,,Door de malaise in de olie-industrie is er gewoonweg te weinig werk in de offshore-industrie", legt algemeen directeur Harold Linssen van Keppel Verolme uit. Ook de vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn volgens hem ,,bleek".

Keppel Verolme is onderdeel van het wereldwijd opererende Keppel Offshore & Marine. Bij de werf in Rotterdam kunnen zeeschepen en andere drijvende platformen uit de offshore-industrie worden ondergebracht voor onder meer reparatie, onderhoud of aanpassingen.

Het bedrijf praat volgende week met vakbonden over een sociaal plan voor werknemers die boventallig worden verklaard.