ANP Ook Wall Street doet stap terug

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie in de min. Daarmee presteerde Wall Street in lijn met graadmeters in Azië en Europa die ook rood kleurden. Zorgen over de afzwakkende wereldeconomie drukten het sentiment, na slechte cijfers over de internationale handel van China. Delta Air Lines stond in de belangstelling na de publicatie van kwartaalcijfers.

Door ANP - 13-10-2016, 19:40 (Update 13-10-2016, 19:40)

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent lager op 18.059 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,5 procent omlaag tot 2128 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq viel 0,7 procent terug tot 5203 punten.

Delta Air Lines won 1,4 procent. De luchtvaartmaatschappij zag de winst dalen als gevolg van een ernstige computerstoring in augustus waardoor circa 2300 vluchten moesten worden geannuleerd. Daarnaast had Delta last van aanhoudende druk op de prijzen van vliegtickets en schommelende brandstofprijzen. De cijfers waren desondanks beter dan voorzien.

Wells Fargo

Financiële fondsen gingen over een breed front omlaag. Daarbij was er extra aandacht voor Wells Fargo. Topman John Stumpf treedt af na een schandaal bij de bank waarbij ongevraagd miljoenen rekeningen werden geopend zonder dat klanten toestemming hadden gegeven. Wells Fargo kreeg daarvoor een boete van 185 miljoen dollar. De bank, die vrijdag zijn kwartaalresultaten publiceert, verloor 1,8 procent.

Ook branchegenoten JPMorgan Chase (min 1,2 procent) en Citigroup (min 1,3 procent) gingen daags voor de publicatie van de kwartaalcijfers onderuit. Deutsche Bank, dat ook in New York een notering heeft, verloor 2,2 procent. De bank neemt naar verluidt voorlopig geen personeel meer aan, in een poging zijn kosten verder te drukken.

Uitkeringsaanvragen

Verder werd gemeld dat het aantal uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten vorige week stabiel was gebleven ten opzichte van een week eerder. Economen rekenden op een stijging van het aantal aanvragen.

De euro was 1,1045 dollar waard tegen 1,1040 dollar bij de slotbel van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 50,34 dollar en Brent stond 0,3 procent hoger op 51,94 dollar per vat. De olieprijzen gingen eerder kortstondig omlaag nadat bekend werd gemaakt dat voor het eerst in zes weken de olievoorraden in de VS waren gestegen.