Rekening Galaxy-debacle Samsung loopt op

ANP Rekening Galaxy-debacle Samsung loopt op

SEOUL - Het debacle met de ontploffende Note 7 gaat Samsung het komende halfjaar omgerekend nog eens zo'n 2,7 miljard euro kosten. Dit verlies in het huidige kwartaal en de eerste drie maanden in 2017 komt bovenop de bijgestelde winstverwachting voor dit kwartaal, die het concern eerder deze week afgaf.

Door ANP - 14-10-2016, 5:31 (Update 14-10-2016, 7:21)

Samsung wijst in een toelichting op een flinke terugval in omzet door de stopgezette verkoop van het toestel. Woensdag gaf Samsung al aan dat het debacle rond de brandgevaarlijke smartphone Galaxy Note 7 veel geld zou kosten. Het voorzag toen voor het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een operationele winst van 5,2 biljoen won (4,2 miljard euro). Eerder ging Samsung nog uit van een resultaat van 7,8 biljoen won.

Om iets van de verloren omzet goed te maken, gaat Samsung overigens de verkoop van producten als de Galaxy S7 en S7 Edge opvoeren.

De Galaxy Note 7 kwam medio augustus op de markt. Al snel doken verhalen op over smartphones die spontaan in brand vlogen of ontploften. Met de vervanging van de batterij dacht Samsung het euvel te hebben verholpen, maar ook daarna bleken de toestellen nog brandgevaarlijk. Daarom trok het bedrijf dinsdag de stekker eruit.