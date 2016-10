Detailhandel zet meer om

DEN HAAG - De detailhandel heeft in augustus 1,5 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Door ANP - 14-10-2016, 6:56 (Update 14-10-2016, 6:56)

De verkopen van winkels waren 0,9 procent hoger, terwijl de prijzen in doorsnee met 0,5 procent stegen. Vooral de foodsector behaalde meer omzet. Winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden 1,4 procent meer omzet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De omzetgroei van de supermarkten was daarbij hoger dan die van de speciaalzaken.

Winkels in non-food behaalden 0,5 procent meer omzet. Dat was vooral toe te schrijven aan een prijsstijging van 1,3 procent. De verkopen waren 0,8 procent lager dan vorig jaar.

Omzetgroei

Winkels voor woninginrichting noteerden met ruim 9 procent de sterkste omzetgroei. Ook de omzet van doe-het-zelfzaken was flink hoger, aldus het statistiekbureau. Ook wisten winkels in bovenkleding en drogisterijen meer om te zetten dan een jaar eerder.

De omzet van winkels in consumentenelektronica was daarentegen ongeveer 7 procent lager dan een jaar eerder. De daling bij de fysieke winkels is onder andere te wijten aan faillissementen en hevige concurrentie van webwinkels.

De online omzet groeide onafgebroken door, in augustus met 17 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De webwinkels zetten in deze maand 22 procent meer om.