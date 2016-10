'Hoger begin voor beurs Amsterdam'

AMSTERDAM ( - ) - De Amsterdamse effectenbeurs begint vrijdag naar verwachting met winst, na de stevige koersverliezen een dag eerder. De handel in Europa volgt daarmee het voorbeeld van Azië, waar plussen op de borden verschenen.

Door ANP - 14-10-2016, 8:23 (Update 14-10-2016, 8:23)

Er wordt vrijdag vooral uitgekeken naar cijfers over de winkelverkopen en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten. Ook komen de grote Amerikaanse banken Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase met kwartaalresultaten.

Bij de bedrijven aan het Damrak kan de aandacht uitgaan naar kabelaar Altice. Het bedrijf heeft zijn belang in de mobiele aanbieder SFR uitgebreid tot 82,9 procent van de aandelen. Altice kocht via onderhandse transacties ruim 23 miljoen aandelen SFR, wat overeenkomt met 5,2 procent van het totaal aantal uitstaande stukken.

Shell

Shell overweegt volgens ingewijden zijn belang in een LNG-bedrijf in Maleisië te verkopen. Het gaat om het belang van 15 procent dat het olie- en gasbedrijf houdt in MLNG Tiga, dat eigenaar is van een LNG-terminal op Borneo. De verkoop zou Shell volgens de bronnen circa 1 miljard dollar kunnen opleveren.

Lucas Bols heeft overeenstemming bereikt met Rémy Cointreau over hun eerder aangekondigde joint venture. Rémy Cointreau brengt alle activiteiten van likeurmerk Passoã in, waar Bols vervolgens mee aan de slag gaat.

Docdata

Verder werd bekend dat het bedrijf The Internet of Cars de lege beurshuls Docdata wil overnemen om daarmee een notering te krijgen. Het bod bedraagt 0,20 euro per aandeel in contanten.

Donderdag gingen de Europese beurzen fors omlaag door zorgen over de wereldeconomie, na slechte cijfers over de Chinese handel. De AEX-index in Amsterdam sloot 1,2 procent in het rood op 445,20 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 660,29 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 0,7 tot 1,1 procent in.

Euro

De aandelenbeurzen in New York sloten donderdag ook in het rood, al liepen de verliezen gedurende de sessie iets terug. De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,3 procent lager op 18.098,94 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omlaag en de technologiegraadmeter Nasdaq viel 0,5 procent terug.

De euro noteerde voorbeurs 1,1025 dollar, tegen 1,1040 dollar aan het Europese slot op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 50,79 dollar en Brent steeg 0,3 procent tot 52,17 dollar.