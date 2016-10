Europese autoverkoop zet opmars voort

BRUSSEL - De verkoop van personenauto's is in de Europese Unie in september met 7,2 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Met ruim 1,4 miljoen geregistreerde auto's was het de beste september ooit. Dat meldde brancheorganisatie ACEA vrijdag. Een maand eerder werd al een stijging van 10 procent genoteerd, nadat de verkopen in juli voor het eerst in drie jaar daalden.

Door ANP - 14-10-2016, 8:30 (Update 14-10-2016, 8:30)

Nederland was samen met Griekenland het enige land waar geen sprake was van een verkoopstijging. De verkopen in Nederland daalden met 4,2 procent tot 33.545 auto's. Koplopers waren Italië (plus 17,4 procent) , Spanje (plus 13,9 procent) en Duitsland (plus 9,4 procent).

Volkswagen blijft met zijn verschillende merken verreweg de grootste autofabrikant in Europa, al daalde het marktaandeel opnieuw een fractie naar 22,8 procent. Een jaar geleden was een kwart van de markt nog in handen van de Duitse autoreus, maar onder meer de dieselaffaire had daar zijn weerslag op.

Renault Group achterhaalde de combinatie Peugeot-Citroën als tweede op de lijst met een marktaandeel van 8,9 procent. Verder zag Daimler zijn marktaandeel relatief sterk stijgen van 6,1 naar 6,7 procent.