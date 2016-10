Bonden verbolgen over reorganisatie IHC

ANP Bonden verbolgen over reorganisatie IHC

SLIEDRECHT - Vakbonden CNV en FNV zijn verbolgen over de aanstaande nieuwe reorganisatie bij scheepswerf IHC. Volgens de bonden worden daarbij 425 van de 2500 banen geschrapt. Ze vragen zich af of een ontslagronde in deze orde van grootte daadwerkelijk nodig is.

Door ANP - 14-10-2016, 10:17 (Update 14-10-2016, 10:31)

IHC zette vorig jaar al een streep door honderden arbeidsplaatsen. FNV benadrukt dat die sanering nog niet eens is afgerond. Ook bij CNV spreken ze van een ,,tweede harde klap" in ruim een jaar tijd voor werknemers van de werf.

IHC gaf in augustus al aan dat het zoekt naar manieren om de kosten verder omlaag te krijgen. Mede door de lage olieprijzen maakt de toeleverancier voor de olie- en offshoresector de laatste tijd moeilijke tijden door. IHC was vrijdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.

zzp'ers

De aankondiging van IHC komt niet geheel onverwacht, maar de ingreep is wel forser dan waar rekening mee werd gehouden. Vakbonden vreesden al dat mogelijk zo'n honderd banen extra worden geschrapt. Sinds de zomer worden openstaande vacatures bij IHC al niet meer ingevuld. Ook het aantal zzp'ers dat actief is bij het bedrijf zou maximaal worden teruggebracht. Die maatregelen zouden nodig zijn om te voorkomen dat het bedrijf dit jaar in de rode cijfers duikt.

De problemen bij IHC staan niet op zichzelf. Donderdag kondigde scheepswerf Keppel Verolme aan dat bijna 100 van de 350 banen verdwijnen. ,,Maar nu meegaan in die neerwaartse prijsspiraal, betekent dat er in Nederland op termijn geen kwalitatieve schepen en platforms meer kunnen worden gebouwd", waarschuwt FNV.