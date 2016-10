Wall Street wint na kwartaalcijfers banken

ANP Wall Street wint na kwartaalcijfers banken

NEW YORK - De kwartaalresultaten van enkele grote Amerikaanse banken zijn vrijdag over het algemeen positief ontvangen op Wall Street. Daarnaast geven sterke cijfers over de winkelverkopen en bemoedigende inflatiecijfers uit China de beurshandel een impuls.

Door ANP - 14-10-2016, 15:52 (Update 14-10-2016, 15:52)

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handel 0,7 procent hoger op 18.228 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2144 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,6 procent omhoog naar 5245 punten.

Zowel JPMorgan Chase (plus 1,5 procent) als Citigroup (plus 2,4 procent) kwam met winstcijfers over het derde kwartaal die de verwachtingen van analisten overtroffen. De met een fraudeschandaal kampende branchegenoot Wells Fargo kwam ook met cijfers, dat aandeel won 0,7 procent.