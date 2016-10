Kleine winsten op Wall Street

NEW YORK - De beurzen in New York stonden vrijdagmiddag op lichte winst. Enkele grote banken kwamen met meevallende kwartaalresultaten, maar sterke cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen drukten het sentiment, omdat ze de mogelijkheid van een spoedige renteverhoging weer prominent op de kaart zetten.

Door ANP - 14-10-2016, 19:41 (Update 14-10-2016, 19:41)

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond tijdens de middaghandel op Wall Street 0,4 procent hoger op 18.179 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2138 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent omhoog naar 5225 punten.

De verkopen in Amerikaanse winkels stegen in september in het sterkste tempo in drie maanden, een teken dat 's werelds grootste economie blijft herstellen. Dat brengt mogelijk een renteverhoging in december door de Federal Reserve, de koepel van centrale banken, een stap dichterbij.

Goldman Sachs

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 1,6 procent, was Goldman Sachs. De bank heeft een rechtszaak gewonnen tegen een Libisch staatsinvesteringsfonds, dat schadevergoeding had geëist wegens een flinke strop die het leed door de financiële crisis in 2008.

Branchegenoten JPMorgan Chase en Citigroup leken beleggers aanvankelijk voor zich te hebben gewonnen met hun kwartaalresultaten. Van hun openingswinsten bleef evenwel weinig over. JPMorgan stond vlak, Citi won nog wel 0,5 procent.

De resultaten van Wells Fargo werden overschaduwd door de fraudezaak bij de bank, hoewel die nog geen invloed had op de winst in het derde kwartaal. De financiële instelling, die donderdag topman John Stumpf zag opstappen, verloor op de beurs 0,5 procent.