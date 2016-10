Bedrijfscijfers en ECB bepalen beurshandel

ANP Bedrijfscijfers en ECB bepalen beurshandel

AMSTERDAM - De derdekwartaalcijfers van een groot aantal bedrijven voeren komende week de boventoon op de aandelenmarkten. Verder staat de handel in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat donderdag bekend wordt gemaakt.

Door ANP - 16-10-2016, 16:13 (Update 16-10-2016, 16:13)

In Amsterdam ligt het zwaartepunt op de woensdag. Dan openen chipmachinebouwer ASML en verf- en chemieconcern AkzoNobel de boeken over het afgelopen kwartaal. Een dag later volgen groothandels- en supermarktbedrijf Sligro en verlichtingsconcern Philips Lighting.

TomTom staat voor vrijdag op de rol. De navigatiespecialist liet beleggers vorige week echter al flink schrikken door voorlopige cijfers naar buiten te brengen die zwaar tegenvielen. Een teleurstellende vraag naar navigatiekastjes voor in de auto speelde het bedrijf de afgelopen maanden parten. Verder staan voor vrijdag de cijfers van melkzuurproducent Corbion op de agenda.

Buiten Nederland is de bedrijvenagenda ook goed gevuld. Na de Brits-Nederlandse concurrent Unilever komt ook het Franse voedingsmiddelenconcern Danone met omzetcijfers. Andere grote Europese ondernemingen die de boeken openen zijn het Duitse softwareconcern SAP en autofabrikant Daimler.

Ook in de Verenigde Staten staat beleggers een stortvloed aan bedrijfsresultaten te wachten. Nadat vorige week de banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo al cijfers rapporteerden, is deze week de beurt aan branchegenoten Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley. Daarnaast geven de technologiereuzen IBM, Netflix, Yahoo, Intel en Microsoft inzicht in hun financiële prestaties.

Donderdag zullen de ogen gericht zijn op Frankfurt, waar het bestuur van de ECB vergadert. De algemene verwachting is dat de beleidsmakers van de centrale bank pas op de plaats zullen maken in hun strijd tegen de aanhoudend lage inflatie en economische groei in de eurozone.