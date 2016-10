'AEX begint handelsweek in mineur'

AMSTERDAM ( - ) - De AEX-index in Amsterdam zal de handelsweek maandag naar verwachting met een klein verlies aanvangen. Kwartaalresultaten van een groot aantal bedrijven kleuren de handelsweek. Verder komt de Europese Centrale Bank (ECB) met zijn rentebesluit naar buiten. Maandag is er met een nagenoeg lege agenda nog sprake van stilte voor de storm.

Door ANP - 17-10-2016, 8:25 (Update 17-10-2016, 8:25)

Altice maakte voorbeurs bekend dat het de bestaande schulden van de kredietfaciliteit van dochter SFR Group succesvol heeft kunnen herfinancieren. Het gaat om twee leningen bij institutionele investeerders, één ter waarde van bijna 1,8 miljard euro en en van 700 miljoen euro.

Vermoedelijk zal Aperam bewegen op een adviesverlaging bij UBS. Verder maakte Kepler Cheuvreux bekend het aandeel van funderingsspecialist SIF te gaan volgen met een koopadvies.

Deutsche Bank

In Frankfurt kan Deutsche Bank nog altijd rekenen op een bovengemiddelde belangstelling. De bank moet mogelijk fors snoeien in zijn Amerikaanse activiteiten om te ontkomen aan strafvervolging wegens de verkoop van dubieuze financiële producten in de jaren voor de kredietcrisis van 2008.

In Amsterdam ligt het zwaartepunt op de woensdag. Dan openen chipmachinebouwer ASML en verf- en chemieconcern AkzoNobel de boeken over het afgelopen kwartaal. Groothandels- en supermarktbedrijf Sligro, verlichtingsconcern Philips Lighting, navigatiespecialist TomTom en melkzuurproducent Corbion komen later deze week met cijfers.

Euro

De beurs in Amsterdam ging vrijdag met een overtuigende winst het weekeinde in. De AEX-index sloot 1,6 procent hoger op 450,50 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 666,28 punten. De belangrijkste graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,6 procent.

Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,2 procent hoger op 18.138,38 punten. De bredere S&P 500 sloot vrijwel onveranderd op 2132,98 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens nagenoeg vlak de handel uit op 5214,16 punten.

De euro was voorbeurs 1,0985 dollar waard, tegen 1,0990 dollar aan het eind van de Europese beurshandel op vrijdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 50,25 dollar per vat. Brentolie werd verhandeld voor 51,92 dollar per vat, een prijsdaling van 0,1 procent.