Nikkei trapt week af met kleine winst

ANP Nikkei trapt week af met kleine winst

TOKIO - De Nikkei-index in Tokio ging maandag in de eerste sessie van de week met een kleine winst de handel uit. Beleggers verwerkten onder meer cijfers over de Japanse industriële productie. Deze nam toe, maar minder dan waar door de bank genomen rekening mee werd gehouden. Verder gaf de goedkopere yen met name exporterende bedrijven een duwtje in de goede richting.

Door ANP - 17-10-2016, 8:30 (Update 17-10-2016, 9:04)

De Nikkei-index sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 16.900,12 punten. Apple-toeleverancier Japan Display won ruim 8 procent na een adviesverhoging. Verder viel het verlies van energiebedrijf Tepco (min 7,9 procent) op. Een fervent tegenstander van de herstart van een kerncentrale in de prefectuur van Niigata won een lokale verkiezing. Daarmee kregen de vooruitzichten van het grootste energiebedrijf van Japan een knauw.

Elders in het Verre Oosten was het beeld gemengd. In Seoul won de Kospi 0,4 procent terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 0,8 procent lager stond.

De All Ordinaries in Sydney leverde 0,9 procent in. Casinoketen Crown Resorts zag daarbij bijna 14 procent van zijn beurswaarde verdampen, nadat achttien werknemers van het bedrijf in China werden opgepakt, waaronder de verantwoordelijke voor het regelen van visa voor vermogende Chinezen. China heeft onlangs maatregelen bekendgemaakt om gokken buiten de landsgrenzen door zijn inwoners in te dammen.