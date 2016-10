Europese beurzen zakken weg

ANP Europese beurzen zakken weg

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam koerste maandag aan het einde van de ochtend in het rood. Ook elders in Europa zakten de beursgraadmeters weg. Beleggers moeten het doen met een nagenoeg lege agenda. De financiële markten zijn in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en een keur aan bedrijfsresultaten later deze week.

Door ANP - 17-10-2016, 11:52 (Update 17-10-2016, 11:52)

De AEX stond omstreeks 11.45 uur 0,8 procent lager op 447,09 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 663,14 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs werden verliezen van 0,6 tot 0,9 procent gemeten.

Kabelaar Altice was samen met verzekeraar Aegon koploper in de AEX, met een plus van 1,3 procent. Het bedrijf maakte voorbeurs bekend dat het leningen van dochter SFR Group succesvol heeft kunnen herfinancieren. Wolters Kluwer was met een min van 1,6 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen in Amsterdam. Het bedrijf duikelde in het kielzog van branchegenoot Pearson.

Aperam

Dat Britse uitgeefconcern verloor bijna 10 procent aan beurswaarde en was daarmee veruit de sterkste daler onder de hoofdfondsen in Londen. Pearson wist met zijn resultaten over de eerste negen maanden van het jaar niet te overtuigen. Vooral in de Verenigde Staten vielen de verkopen van studieboeken tegen.

Aperam (min 1,6 procent) behoorde in de MidKap tot de sterkste dalers na een adviesverlaging door UBS. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was de sterkste stijger onder de middelgrote fondsen met een winst van 2 procent.

Euro

In Frankfurt won Deutsche Bank 0,5 procent. De bank moet volgens ingewijden mogelijk fors snoeien in zijn Amerikaanse activiteiten om te ontkomen aan strafvervolging wegens de verkoop van dubieuze financiële producten in de jaren voor de kredietcrisis van 2008. Branchegenoot UniCredit won in Milaan ruim 2 procent. De Italiaanse bank bevestigde dat het gesprekken voert over de verkoop van zijn belang in de Poolse bank Pekao.

De euro was met 1,0990 dollar evenveel waard als aan het eind van de Europese beurshandel op vrijdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 50,21 dollar per vat. Brentolie werd evenals voor het weekeinde verhandeld voor 51,93 dollar per vat.