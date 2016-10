PepsiCo voelt druk suikertaks

PURCHASE - PepsiCo gaat minder de nadruk leggen op suikerhoudende drankjes. De Amerikaanse frisdrank- en snackproducent ziet dat steeds meer landen een vorm van suikertaks invoeren voor ongezonde drankjes met veel suiker en ontvouwde maandag nieuwe plannen.

Door ANP - 17-10-2016, 18:21 (Update 17-10-2016, 18:21)

In meer dan 60 procent van de frisdranken en sapjes die het concern maakt zitten momenteel meer dan 100 calorieën aan toegevoegde suikers per standaardformaat blikje. Pepsico wil dat terugschroeven tot een derde van zijn aanbod. Eerder kondigde PepsiCo nog aan de hoeveelheid suiker in sommige merken en een beperkt aantal landen terug te schroeven.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseerde overheden vorige week suikertaks in te voeren in de strijd tegen obesitas, diabetes en andere welvaartsziekten. Uit onderzoek zou een verband tussen een hogere verkoopprijs en een daling van de consumptie van zoete drankjes naar voren zijn gekomen.