Nikkei kleurt weer groen

ANP Nikkei kleurt weer groen

TOKIO - De Nikkei-index in Tokio is dinsdag, net als een dag eerder, met winst de handel uit gegaan. Ook elders in het Verre Oosten kleurden beursgraadmeters groen. Beleggers in Azië moesten het doen met een nagenoeg lege agenda. Verder werd er uitgekeken naar belangrijke cijfers over de groei van de Chinese economie.

Door ANP - 18-10-2016, 8:22 (Update 18-10-2016, 8:22)

De Nikkei-index sloot uiteindelijk 0,4 procent hoger op 16.963,61 punten. Opvallend waren de verliezen bij energiebedrijven. Zo verloor olieconcern Inpex 0,8 procent aan beurswaarde. Voor Japan Petroleum Exploration resteerde een min van 0,7 procent.

In Seoul won de Kospi 0,5 procent. Ook de All Ordinaries in Sydney (plus 0,4 procent) eindigde in het groen en de Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 1,5 procent hoger. Voormalig ASMI-onderdeel ASM Pacific Technology maakte daar een koerssprong van ruim 10 procent na een positief rapport over de onderneming door UBS.