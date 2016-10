Grote gokfusie van de baan

LONDEN - De fusie tussen het Britse gokbedrijf William Hill en zijn Canadese branchegenoot Amaya gaat niet door. De gesprekken over een samengaan zijn stopgezet, werd dinsdag bekendgemaakt.

William Hill kreeg zijn grootste aandeelhouder, Parvus Asset Management, niet mee. Die partij gaf aan te weinig financiële voordelen te zien in een samensmelting en vreesde dat aandeelhouderswaarde verloren zou gaan. Eerder meldde William Hill dat het in vergevorderde onderhandelingen was over een fusie ter waarde van circa 4,6 miljard pond (ruim 5,1 miljard euro). Als de fusie door was gegaan, zou een van 's werelds grootste spelers op het gebied van onlinegokken zijn ontstaan.

Amaya is eigenaar van de populaire pokerwebsites PokerStars en Full Tilt. William Hill houdt zich veel bezig met wedden op sporten zoals paardenraces en voetbalwedstrijden.