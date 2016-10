Werklozen vinden sneller een baan

DEN HAAG - Twee op de drie werklozen vinden binnen een jaar een baan. Door de groeiende werkgelegenheid nemen de kansen op de arbeidsmarkt weer toe en daarvan profiteren logischerwijs ook mensen die in de WW zitten. Dat blijkt uit een rapport van het UWV dat dinsdag is gepubliceerd.

Van alle personen die in 2014 in de WW belandden, vond 65 procent binnen een jaar een baan. Dat was in 2012 nog 60 procent. Ongeveer de helft van de WW'ers ging aan het werk in een andere sector.

Volgens het UWV zijn de verschillen per sector overigens wel groot. Bij de uitzendkrachten vond 80 procent binnen een jaar weer werk, waarmee het de best presterende groep was. Mensen die een baan zochten in de financiële dienstverlening komen er het bekaaidst van af. Krap vier op de tien werkzoekenden waren binnen een jaar weer aan de slag.