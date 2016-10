Brexitshoppers doen Burberry goed

LONDEN - Het Britse modehuis Burberry heeft afgelopen maanden geprofiteerd van de extra toeristen die sinds het brexitreferendum goedkoper in Londen kunnen shoppen. De hogere uitgaven van toeristen aan luxe goederen in Groot-Brittannië waren echter niet voldoende om de zorgen van investeerders over de lagere verkopen in Azië weg te nemen.

Door ANP - 18-10-2016, 10:10 (Update 18-10-2016, 10:14)

De onzekerheid door de Britse keuze om de Europese Unie te verlaten heeft gezorgd voor een forse waardedaling van het pond. Daardoor werd het voor buitenlandse toeristen goedkoper in Groot-Brittannië te winkelen. De vergelijkbare Britse verkopen van Burberry stegen dankzij die ontwikkeling met 30 procent.

De verkopen in Hongkong bleven volgens Burberry daarentegen zwak. Naast de Aziatische tegenwind had ook de groothandelsdivisie het moeilijk. De verwachtingen voor die tak voor de tweede helft van het boekjaar werden verlaagd naar een krimp van 15 procent tegen een eerder voorspelde daling van 10 procent.

Stijging

De totale omzet in het halfjaar tot eind september daalde, vooral door wisselkoerseffecten, met 4 procent tot 1,2 miljard pond. Als de lagere stand van het Britse pond buiten beschouwing wordt gelaten was volgens de onderneming sprake van een stijging van 5 procent.

Voor het lopende boekjaar verwacht Burberry dat het zwakke pond 105 miljoen pond zal bijdragen aan de winst. Daarbij gaat het bedrijf uit van de koers van eind september. Op basis van de huidige koers zou daar nog eens 20 miljoen pond extra bij komen.