Flinke winsten op Europese beurzen

ANP Flinke winsten op Europese beurzen

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam koerste dinsdag aan het einde van de ochtend fors in het groen. Ook elders in Europa stonden de beursgraadmeters duidelijk op winst. De oplopende olieprijs stuwde het sentiment onder beleggers. In Amsterdam viel onder meer de stevige koerswinst van biotechnologiebedrijf Galapagos op.

Door ANP - 18-10-2016, 11:48 (Update 18-10-2016, 11:48)

De AEX-index liet omstreeks 11.35 uur een winst zien van 1,1 procent op 452,94 punten. Daarbij koersten alle fondsen in het groen. De MidKap steeg 0,9 procent tot 671,10 punten. De indices in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tussen 1,1 procent en 1,3 procent.

Biotechnoloog Galapagos was in de AEX-index veruit de sterkste stijger met een winst van 6,4 procent, na een adviesverhoging door Goldman Sachs. Digitaal beveiliger Gemalto volgde met een plus van 3,6 procent. De deal die Gemalto sloot met de Franse autobouwer PSA Peugeot Citroën pakt volgens kenners gunstig uit voor de onderneming.

Vastned

Bij de middelgrote fondsen voerde Vastned de lijst aan met een winst van bijna 3,7 procent. De vastgoedinvesteerder maakte bekend een portefeuille Nederlandse bezittingen ter waarde van in totaal 65,3 miljoen euro te hebben verkocht. Vastned kocht zelf ook panden, in Parijs en Amsterdam.

Ook ASMI (plus 2,3 procent) ging flink vooruit. Het aandeel profiteerde van de stevige koerswinst van voormalig onderdeel ASM Pacific in Hongkong, waar ASMI nog altijd een aanzienlijk belang in heeft.

Euro

Het Britse modehuis Burberry verloor bijna 8 procent aan beurswaarde in Londen. Het bedrijf profiteerde afgelopen maanden weliswaar van de extra toeristen die sinds het brexitreferendum goedkoper in Londen kunnen shoppen, maar zag de verkopen in Azië afzwakken. Gokbedrijf William Hill won op de Britse beurs 1,6 procent. De fusie met zijn Canadese branchegenoot Amaya is van de baan.

In Parijs stond voedselfabrikant Danone in de belangstelling. Het concern zag de omzet in het derde kwartaal groeien, zij het in het traagste tempo in meer dan tien jaar. Het aandeel won desondanks 0,3 procent. Drankenconcern Rémy Cointreau zag zijn beurswaarde 3,1 procent stijgen na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 50,34 dollar per vat. Brentolie werd 0,7 procent duurder bij 51,88 dollar per vat. De euro was 1,1015 dollar waard tegenover 1,0994 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag.