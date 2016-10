Sigarettenverkoop Philip Morris slinkt verder

NEW YORK - Philip Morris International heeft vorig kwartaal wereldwijd ruim 5 procent minder sigaretten aan de man gebracht dan een jaar eerder. Dat maakte het bedrijf dat buiten de Verenigde Staten merken als Marlboro, L&M en Chesterfield verkoopt dinsdag bekend.

Door ANP - 18-10-2016, 15:47 (Update 18-10-2016, 15:47)

In totaal verscheepte het concern in het derde kwartaal 207 miljard sigaretten, tegen bijna 219 miljard een jaar eerder. In de eerste negen maanden van 2016 slonk de verkoop met 4 procent, tot ruim 612 miljard sigaretten.

Dankzij hogere prijzen liep de omzet van Philip Morris vorig kwartaal met bijna 1 procent op naar 7 miljard dollar, exclusief belastingen. De operationele winst steeg ook marginaal, naar 3,1 miljard dollar. De nettowinst per aandeel viel iets hoger uit dan analisten in doorsnee hadden voorspeld.

Philip Morris boekt wel groei met producten die als minder schadelijk voor de gezondheid worden gezien dan traditionele sigaretten. Zo bereikten de zogeheten HeatSticks van het bedrijf, die tabak verwarmen in plaats van verbranden, in Japan een marktaandeel van 3,5 procent.