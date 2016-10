Domino's Pizza boekt sterke groei

ANN ARBOR - Pizzabezorger Domino's Pizza heeft een sterk kwartaal achter de rug. De verkopen namen zowel in de VS als wereldwijd flink toe, waardoor de keten een forse winstgroei boekte.

Door ANP - 18-10-2016, 16:47 (Update 18-10-2016, 17:30)

Domino's Pizza wist de verkopen bij Amerikaanse filialen die langer dan een jaar open zijn met ruim 13 procent op te voeren. De internationale tak boekte een met vorig jaar vergelijkbare groei van bijna 7 procent. Op de thuismarkt werd volgens het bedrijf het 22e achtereenvolgende kwartaal met groei geboekt, terwijl de internationale verkopen al bijna 23 jaar onafgebroken toenemen.

De totale omzet van het bedrijf steeg met 17 procent naar 567 miljoen dollar. De nettowinst liep met een kwart op tot 47,2 miljoen dollar.

Nieuwe filialen

Domino's Pizza voegde vorig kwartaal per saldo 316 nieuwe filialen aan zijn bestand toe. In het afgelopen jaar kwamen er 1133 verkooppunten bij. Wereldwijd waren er aan het eind van het op 11 september afgesloten kwartaal 13.252 filialen van Domino's Pizza, waarvan 5273 in de VS.

De kwartaalcijfers werden op Wall Street enthousiast ontvangen. Na bijna twee uur handel stond het aandeel Domino's bijna 7 procent in de plus.