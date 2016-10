Netflix zorgt voor optimisme op Wall Street

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdag halverwege de handelssessie op winst. Netflix stal de show in New York met een flinke koerssprong, na verrassend sterke kwartaalcijfers. Ook andere bedrijfsresultaten, bijvoorbeeld van UnitedHealth en Goldman Sachs, zorgden voor optimisme bij beleggers

Door ANP - 18-10-2016, 19:47 (Update 18-10-2016, 19:47)

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent in de plus op 18.170 punten. De bredere S&P 500 won 0,7 procent, bij 2142 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq koerste 1,1 procent hoger op 5259 punten.

Netflix kreeg er bijna een vijfde aan beurswaarde bij, dankzij een onverwacht sterke aanwas van abonnees in het afgelopen kwartaal. Vooral buiten de Verenigde Staten wist de aanbieder van internettelevisie veel nieuwe klanten te strikken.

Sterkste stijger

UnitedHealth was verreweg de sterkste stijger in de Dow. De zorgverzekeraar voorziet voor het hele jaar betere resultaten dan waar in eerste instantie van uit werd gegaan en won vervolgens 6,9 procent.

Goldman Sachs werd met een plus van 2,1 procent beloond voor een sterke winstgroei in de afgelopen maanden. Net als concurrerende bank zoals JPMorgan Chase (plus 0,8 procent) en Citigroup (plus 0,8 procent) deed Goldman vooral goede zaken bij de handel in obligaties.

IBM

Technolgieconcern IBM was minder trek. Het aandeel zakte met 3,2 procent. Zowel de omzet als de winst van 'Big Blue' viel afgelopen kwartaal lager uit dan een jaar eerder.

United Continental worstelde in het derde kwartaal opnieuw met overcapaciteit en de sterke dollar, waardoor de omzet daalde. De luchtvaartmaatschappij noteerde toch 3 procent hoger.

Harley-Davidson

Ook de cijfers van Harley-Davidson en Philip Morris International werden positief ontvangen, ondanks een terugval in de motoren- en sigarettenverkoop. De fondsen stonden respectievelijk 6,9 en 0,7 procent in de plus. Farmaceut Johnson & Johnson zag de verkopen wel hoger uitvallen, maar verloor niettemin bijna 3 procent.

Verder kende pizzabezorger Domino's Pizza opnieuw een goed kwartaal, het aandeel steeg meer dan 7 procent.

De prijs van Amerikaanse olie dikte 0,3 procent aan tot 50,10 dollar per vat. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper bij 51,48 dollar per vat. De euro was 1,0990 dollar waard, tegen 1,0994 bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.