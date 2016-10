Volkswagen dichtbij groen licht schikking VS

SAN FRANCISCO - Volkswagen krijgt waarschijnlijk snel definitieve goedkeuring voor de miljardenschikking die de autobouwer in juni met Amerikaanse toezichthouders sloot over het emissieschandaal. De rechter die de zaak beoordeelt zei dinsdag dat hij ,,sterk'' geneigd is om groen licht te geven voor de deal. Hij verwacht voor 25 oktober uitspraak te doen.

Door ANP - 18-10-2016, 21:35 (Update 18-10-2016, 21:35)

Volkswagen kreeg eerder al een voorlopige goedkeuring voor zijn voorstel in om gedupeerde consumenten te compenseren en om de ongeveer 482.000 betrokken auto's in de Verenigde Staten snel van de weg te krijgen.

De rechter gaf het Duitse autoconcern dinsdag een vergelijkbaar voorlopig fiat voor de schikking van 1,2 miljard dollar die het eind augustus heeft getroffen met 652 Volkswagendealers in de VS. Dat geld is bedoeld als compensatie voor de autodealers, die door de sjoemelsoftware-affaire al enige tijd met problemen kampen. Over deze deal wordt begin volgend jaar een definitief oordeel geveld.

Voor auto's van bepaalde type motors zijn overigens nog geen schikkingen getroffen. Daarover wordt nog steeds onderhandeld.