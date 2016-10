Lufthansa positiever gestemd over 2016

FRANKFURT - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is positiever gestemd over de winst die het over heel 2016 in de boeken zal zetten. Het bedrijf verhoogde woensdagavond de winstverwachting voor het hele jaar omdat het afgelopen maand meer zakenreizigers zag instappen dan voorzien.

Door ANP - 19-10-2016, 20:03 (Update 19-10-2016, 20:03)

Lufthansa gaat er nu van uit dat de winst voor belastingen dit jaar zal uitkomen op het niveau van vorig jaar. Aangepast voor eenmalige posten bleef toen 1,8 miljard euro over.

Eerder ging het bedrijf er nog van uit dat de winst lager zou uitvallen door politieke en economische onzekerheden.