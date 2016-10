Consumentenbestedingen groeien gestaag

DEN HAAG - Consumenten hebben in augustus 1 procent meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Er werd vooral meer uitgegeven aan diensten, zoals woninghuur, reizen met de bus of trein of een bezoek aan een restaurant of kapper, aldus het statistiekbureau.

Door ANP - 20-10-2016, 6:51 (Update 20-10-2016, 6:51)

Uitgaven aan diensten, die concreet 1,6 procent hoger lagen dan een jaar eerder, maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit, merkt het CBS daarbij op. Daarnaast werd 0,4 procent meer aan voedings- en genotmiddelen besteed en gaven consumenten 0,2 procent meer uit aan overige goederen zoals motorbrandstoffen.

Aan duurzame goederen werd ongeveer evenveel uitgegeven als een jaar terug. Volgens de zogenoemde consumptieradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie in oktober gunstiger dan voor augustus en september.