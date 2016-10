Werkloosheid blijft dalen

DEN HAAG - De werkloosheid in Nederland is in september verder gedaald, naar 5,7 procent van de beroepsbevolking. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Door ANP - 20-10-2016, 7:47 (Update 20-10-2016, 8:02)

De werkloosheid loopt nu al sinds april elke maand een beetje terug. In augustus bedroeg het cijfer nog 5,8 procent. Het aantal mensen dat werkloos thuiszat kwam in september uit op 510.000. Dat is het laagste aantal in vier jaar.

De verbetering in de werkloosheidcijfers komt vooral doordat steeds minder werkenden hun baan kwijtraken. Het aantal werklozen dat een baan vindt blijft onverminderd hoog. Wel maken de laatste tijd weer relatief veel 45-plussers hun comeback op de arbeidsmarkt. Ook zijn er meer vrouwen aan de slag gegaan en in de bouw zijn er veel banen bijgekomen.

Ten opzichte van een jaar geleden telt Nederland nu bijna 100.000 werklozen minder. Het zijn er nog wel zo'n 200.000 meer dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de crisis. Ook de jeugdwerkloosheid is in september gedaald, naar 149.000. Deze bevindt zich nu al op het laagste punt in vijf jaar.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken reageert verheugd. ,,De werkloosheid neemt nu in een hoog tempo af'', benadrukte hij. ,,Maar we zijn er nog niet. We willen dat er nog veel meer mensen aan de slag komen. Daar wil ik alles aan doen.''