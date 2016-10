Sligro verwacht lager resultaat

VEGHEL - Groothandels- en supermarktbedrijf Sligro verwacht dat de winst dit jaar lager zal uitkomen dan de recordwinst een jaar eerder. Dat stelde het bedrijf donderdag in een tussentijds handelsbericht.

Door ANP - 20-10-2016, 8:18 (Update 20-10-2016, 8:27)

Volgens Sligro zorgen verschillende factoren voor druk op de cijfers, zoals ombouw van locaties, omzetafname bij winkels onder een oude formule en overname- en integratiekosten. Daarnaast ontbreekt in vergelijking met een jaar eerder de 53e week in het vierde kwartaal. ,,De combinatie van effecten zorgt per saldo voor druk op de resultaten'', zo constateert het bedrijf.

Vorig jaar boekte Sligro, eigenaar van onder meer Emté, een nettowinst van 81 miljoen euro en een omzet van bijna 2,7 miljard euro.

Omzet

Sligro zag de omzet in het derde kwartaal wel groeien ten opzichte van een jaar eerder, tot 712 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog 659 miljoen euro. Bij de groothandelstak (Foodservice) werd voor 509 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken gezet, bij de supermarktentak 203 miljoen euro.

Volgens Sligro vertaalt het verdere herstel van de economie zich nog altijd in geleidelijk herstel binnen de afzetmarkten. Met name bij Foodservice profiteert het bedrijf daar naar eigen zeggen van. Bij de supermarkten, Sligro Foodretail, blijft het bedrijf vooral in winkels die nog volgens een oude formule werken achter op de markt.