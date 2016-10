Nikkei sluit hoger

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is donderdag hoger gesloten. Het sentiment in Azië werd onder meer gestuwd door het Amerikaanse verkiezingsdebat, dat werd gewonnen door Hillary Clinton. Zij wordt door beleggers gezien als een geschiktere kandidaat dan tegenstrever Donald Trump.

Door ANP - 20-10-2016, 8:26 (Update 20-10-2016, 8:26)

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 1,4 procent in de plus op 17.235,50 punten. Sharp boekte ruim 7 procent winst op optimisme dat het elektronicabedrijf de weg naar boven is ingeslagen. Nintendo steeg 3,3 procent na het tonen van een eerste glimp van zijn nieuwe spelcomputer NX. Verder deden exporterende bedrijven zoals Honda Motor en Murata Manufacturing het goed.

Elders in het Verre Oosten werden geen grote uitslagen neergezet. De Kospi in Seoul eindigde 0,1 procent lager en de beurs in Sydney steeg 0,1 procent. Hongkong stond tussentijds 0,5 procent in de plus.