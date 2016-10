Mitsubishi bevestigt aanstelling topman Ghosn

TOKIO - Mitsubishi stelt Carlos Ghosn aan als nieuwe topman. Dat bevestigde de autobouwer donderdag. Ghosn is ook al de hoogste baas van Renault en Nissan en zal dus leidinggeven aan drie autofabrikanten tegelijk.

Door ANP - 20-10-2016, 9:48 (Update 20-10-2016, 9:48)

Nissan heeft sinds eerder dit jaar een belang van 34 procent in concurrent Mitsubishi. Die Japanse autobouwer zit in zwaar weer, nadat het toegaf jarenlang fouten te hebben gemaakt bij het testen van het benzineverbruik van verschillende modellen. Mitsubishi stelde woensdag nog zijn prognose fors naar beneden bij. Er wordt nu uitgegaan van een nettoverlies van 240 miljard yen, omgerekend meer dan 2 miljard euro.

De Braziliaan Ghosn werkte eerst voor Renault en belandde zo'n anderhalf decennium geleden als topman bij Nissan, nadat Renault een controlerend belang had genomen in dat bedrijf. In 2005 werd Ghosn, die in de autowereld bekendstaat als 'Le Cost Killer' vervolgens benoemd als topman van Renault zelf, met behoud van zijn positie bij Nissan.