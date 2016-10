American Express blinkt uit op Wall Street

ANP American Express blinkt uit op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met een klein verlies de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street verwerkten een grote stroom aan bedrijfsresultaten. American Express werd daarbij beloond voor positievere vooruitzichten. Daartegenover stond eBay, dat allerminst kon overtuigen. De lagere olieprijs deed het sentiment geen goed.

Door ANP - 20-10-2016, 22:21 (Update 20-10-2016, 22:21)

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,2 procent lager op 18.162,35 punten. De bredere S&P 500 verloor ook 0,1 procent en sloot op 2141,34 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq leverde ook 0,1 procent in en eindigde op 5241,83 punten.

American Express won 9 procent aan beurswaarde. Het creditcardbedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor 2016. Voor eBay (min 10,8 procent) gold het tegenovergestelde. Het internetbedrijf kwam met tegenvallende prognoses voor de laatste drie maanden van dit jaar en werd daarvoor afgerekend.

Mattel

Speelgoedfabrikant Mattel won 6 procent aan beurswaarde. Het bedrijf achter onder meer Barbie, Fischer Price en Wheels boekte afgelopen kwartaal meer winst op een hogere omzet. Vooral de verkoop van barbiepoppen viel fors hoger uit dan diezelfde periode een jaar eerder.

Verder stonden telecomfondsen in de belangstelling. Telecomconcern Verizon verloor 2,5 procent. Het bedrijf meldde een tegenvallende aanwas van nieuwe mobiele klanten in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf voelt de stevige concurrentie van branchegenoten als Sprint en T-Mobile US, die donderdag in het kielzog van Verizon eveneens aan beurswaarde inleverden.

Concurrentie

American Airlines deed een klein stapje terug. De luchtvaartmaatschappij zag de winst in het derde kwartaal ruimschoots halveren door felle concurrentie, lastige wereldwijde economische omstandigheden en opgelopen personeelskosten. Voor verzekeraar Travelers resteerde een verlies van bijna 6 procent. Door extra kosten vanwege slecht weer viel de kwartaalwinst andermaal lager uit.

De prijs van Amerikaanse olie zakte 2,3 procent naar 50,43 dollar per vat. Brentolie werd 2,5 procent goedkoper bij 51,38 dollar per vat. De euro was 1,0927 dollar waard, tegen 1,0929 dollar bij het slot van de Europese beurzen.