Kabinet onder voorwaarden garant voor Borssele

DEN HAAG - Het kabinet is bereid garant te staan voor de noodlijdende kerncentrale in Borssele. De centrale van energiebedrijf Delta moet dan wel samengaan met twee gezonde onderdelen van Delta in een nieuw Zeeuws nutsbedrijf. De nieuwe onderneming zou daardoor over het kapitaal beschikken om het tot 2033, als de kerncentrale sluit, zelfstandig te redden.

Door ANP - 21-10-2016, 13:01 (Update 21-10-2016, 13:01)

Delta, dat in financiële problemen is geraakt door lage stroomprijzen, wilde de centrale in Borssele verzelfstandigen met een garantie van het kabinet. Daarvoor voelt minister Henk Kamp van Economische Zaken echter niets, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het risico zou dan helemaal bij het Rijk komen te liggen.

Kamp en zijn collega Jeroen Dijselbloem (Financiën) overwogen aanvankelijk ook nog de centrale eerder te sluiten, maar dat blijkt veel duurder.