ANP Excuses personeelsbaas ING aan personeel

BRUSSEL - De personeelsdirecteur van ING Groep, Hein Knaapen, heeft zich verontschuldigd bij werknemers van de bank die zich gekwetst voelen door uitspraken van hem in het Financieele Dagblad (FD). Over het interview van de hr-baas was bij het Belgische personeel veel ophef ontstaan.

Door ANP - 21-10-2016, 16:47 (Update 21-10-2016, 16:47)

Knaapen zei donderdag tegen het FD dat een belangrijk deel van de 52.000 ING-werknemers ,,te afhankelijk is geworden van de bank door een erfenis van royale arbeidsvoorwaarden, hoge vertrekpremies en het rigide ontslagstelsel". Volgens hem komen medewerkers zo in de verleiding op hun lauweren te gaan rusten.

Knaapen liet vrijdag in een boodschap op het intranet van ING onder meer weten dat het niet zijn bedoeling was de Belgische of Nederlandse arbeidsmarkt te stigmatiseren. ,,Indien collega's zich gekwetst voelen door het interview, wil ik mij hiervoor verontschuldigen'', zo besloot hij.

,,Je moet in het huidige systeem maar eens proberen iemand kwijt te geraken", zei hij over het Belgische en Nederlandse ontslagstelsel. Volgens de liberale vakbond ACLVB zijn daar veel reacties op binnengekomen. Zo vraagt men zich af ,,op welke planeet'' Knaapen leeft en ervaart de opmerkingen als ,,een tweede mokerslag'', na de aangekondigde reorganisatie waarbij in België 3500 banen verdwijnen.

Maarten Dedeyne van de vakbond sprak van een blunder. ,,Men ziet het personeel als een kostenpost, als een wegwerpproduct. Als de mensen na enkele jaren zijn afgeschreven, moeten ze weg", zo zei hij. Ook in Nederland kwam er kritiek, onder meer van CNV Vakmensen.