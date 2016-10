Norges Bank kleiner in Delta Lloyd en Binck

ANP Norges Bank kleiner in Delta Lloyd en Binck

AMSTERDAM - Norges Bank heeft zijn belang in Delta Lloyd en BinckBank wat verkleind. Dat bleek zaterdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Door ANP - 22-10-2016, 9:14 (Update 22-10-2016, 9:14)

Norges Bank heeft nu een kapitaalbelang en stemrecht van 2,94 procent. Dat was eerder nog 3,07 procent, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

Het kapitaalbelang en stemrecht van Norges Bank in BinckBank is momenteel 2,95 procent. Dat was eerder 3,53 procent, volgens de registers. In ASM International (ASMI) ging de deelneming van Norges Bank juist wat omhoog. Het kapitaalbelang en stemrecht is nu 3,37 procent. Dat was eerder 2,79 procent.