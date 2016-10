'ING verschuift werk naar lagelonenlanden'

AMSTERDAM - Digitalisering was de voornaamste reden voor het schrappen van 7000 banen bij ING, meldde de bank begin oktober. Maar nu blijkt dat ook een groot deel van het werk wordt doorgeschoven naar lagelonenlanden. Dat meldde de Volkskrant zaterdag op basis van documenten die de krant in handen heeft.

Door ANP - 22-10-2016, 10:45 (Update 22-10-2016, 11:50)

Zo verdwijnen er op termijn administratieve functies naar Azië en verdwijnt het Belgisch risicomanagement deels naar Polen.

ING-topman Ralph Hamers zei begin oktober nog over de reorganisatie tegen nieuwszender BNR: ,,Het is een harde boodschap, dat realiseer ik me. Digitalisering is wat ING heel veel succes brengt. Het is alleen zo dat in landen als Nederland en België, waar we ook een kantorenbank zijn, de beweging naar een digitale bank jammer genoeg gepaard gaat met herstructureringen."

Minder Nederlands

In Nederland verdwijnen 2300 banen, in België 3500.

,,We hebben begin oktober wel degelijk duidelijk gemaakt dat de reorganisatie nodig was omdat het werk bij ING verandert en ook de plek van het werk verandert. Het is altijd onderdeel geweest van de plannen'', reageerde een ING-woordvoerder zaterdag.

Er zijn in totaal zo'n 52.000 mensen in dienst bij ING, van wie op dit moment 30 procent in Nederland werkt. ,,We worden minder Nederlands. We krijgen steeds meer klanten in andere landen en in Nederland is de groei er een beetje uit. Dan is het niet gek dat we ook de banen anders verdelen.''