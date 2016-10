'Overname Time Warner door AT&T is rond'

ANP 'Overname Time Warner door AT&T is rond'

NEW YORK - Het Amerikaanse telecombedrijf AT&T neemt mediabedrijf Time Warner over. Dat schrijft The Wall Street Journal zaterdag op basis van ingewijden. Met de overname is omgerekend zo'n 78 miljard euro gemoeid. De officiële bekendmaking volgt mogelijk later zaterdag al.

Door ANP - 22-10-2016, 20:31 (Update 22-10-2016, 20:31)

De deal hing al in de lucht. Persbureau Bloomberg meldde dinsdag dat AT&T snel een akkoord wilde sluiten om andere kapers op de kust voor te zijn.

Met een overname van Time Warner zou AT&T zich verzekeren van een keur aan populaire programma's. Time Warner is onder meer het bedrijf achter HBO en Cartoon Network. Ook bezit het de uitzendrechten van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

Eerder deze week berichtte Bloomberg al dat AT&T en Time Warner met elkaar aan het praten waren. Toen leek het echter nog om een verkennende en informele fase te gaan.