'Groei in eurozone op hoogste peil van 2016'

LONDEN - De economische groei in de eurozone is deze maand aangetrokken tot het hoogste peil van dit jaar. Dat stelde onderzoeksbureau Markit maandag op basis van een eerste schatting.

Door ANP - 24-10-2016, 10:26 (Update 24-10-2016, 10:26)

De groei werd vooral gedreven door verdere vooruitgang in Duitsland. Daar nam de toch al sterke expansie van de industrie toe tot het hoogste niveau in bijna drie jaar, terwijl de dienstensectoren herstelden van de afzwakking van de groei in het voorgaande kwartaal.

Verder toonde de industrie in Frankrijk de eerste tekenen van groei sinds afgelopen winter. De totale groei van de op een na grootste economie van de eurozone zwakte echter licht af, doordat de activiteit in de dienstensectoren minder sterk toenam dan in september.

Volgens Markit wijzen de nieuwste cijfers op een economische groei van 0,4 procent in de eurozone.