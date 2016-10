Lagere kolenvraag drukt overslag in Rotterdam

ROTTERDAM - De overslag in de Rotterdamse haven lag in de eerste negen maanden van dit jaar een kleine 2 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt met name door een lagere vraag naar kolen en ijzererts, meldde het havenbedrijf maandag.

Door ANP - 24-10-2016, 12:07 (Update 24-10-2016, 12:07)

Topman Allard Castelein tekent daarbij wel aan dat de eerste drie kwartalen van 2015 zeer goed waren. Dat resulteerde uiteindelijk over het gehele jaar in een recordoverslag van 466 miljoen ton. Dit jaar hoopt het havenbedrijf daar alsnog bij in de buurt te komen.

De vraag naar ijzererts staat onder druk door de crisis in de staalindustrie, die veel last heeft van Chinese producenten die staal tegen bodemprijzen op de Europese markt dumpen. Bij de lagere kolenoverslag speelt ook de overgang naar duurzamere vormen van energie, zoals zon en wind, een rol.