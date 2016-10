'Invloed NAM afhandeling schade moet kleiner'

LOPPERSUM - De invloed van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) op het schadeafhandelingsproces na aardbevingen als gevolg van de gaswinning is nog veel te groot. Het vertrouwen van Groningers in een eerlijke afhandeling is daardoor erg laag, constateert de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning, Leendert Klaassen, in een halfjaarrapportage die maandag is gepubliceerd.

,,Naar mijn mening is het terugdringen van de invloed van NAM op het schadeafhandelingsproces de enige manier om (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan'', aldus Klaassen. De Raadsman wil dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een prominentere rol gaat spelen. Die zal dan wel meer mandaat moeten krijgen van het kabinet dan nu het geval is.

De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning fungeert als een soort ombudsman en is benoemd door minister Henk Kamp van Economische Zaken.