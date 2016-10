Hoogste baas Tata vertrekt

MUMBAI - Cyrus Mistry, de hoogste baas van het Indiase Tata Group - een conglomeraat van zo’n honderd ondernemingen, waaronder Tata Steel in IJmuiden - is uit zijn functie ontheven.

Door Pieter van Hove - 24-10-2016, 15:17 (Update 24-10-2016, 16:40)

Dit is maandag besloten tijdens een bestuursvergadering in Mumbai. Een reden van zijn vertrek is niet gegeven. De vorige topman Ratan Tata, die in 2012 opstapte, is benoemd als tijdelijke vervanger van Mistry.

De vader van Mistry vader is de grootste aandeelhouder binnen de Tata Group. Cyrus klom binnen Tata Group op tot...