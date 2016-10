EU en Canada: top over CETA toch mogelijk

BRUSSEL - De Europese Unie en Canada denken donderdag toch nog het vrijhandelsverdrag CETA te kunnen ondertekenen. Dat liet EU-president Donald Tusk maandag weten na telefonisch overleg met de Canadese premier Justin Trudeau.

24-10-2016

,,Wij denken dat de top donderdag nog steeds mogelijk is'', twitterde Tusk. ,,We moedigen alle partijen aan een oplossing te vinden. Er is nog tijd.''

De ceremonie dreigde te worden afgelast omdat Franstalig België zich ook maandag bleef verzetten tegen het verdrag. Daardoor kan de Belgische premier Charles Michel zijn handtekening niet zetten. Tusk had hem tot maandagavond de tijd te geven. De 27 andere lidstaten hebben hun goedkeuring al wel gegeven.